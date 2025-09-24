"تدير مصنع زيت زيتون".. قصة أصغر رئيسة نادٍ في إيطاليا (صور)

أول تعليق من وسام أبو علي بعد إصابته مع كولومبوس الأمريكي

كتب - نهى خورشيد

أثار نادي تيرنانا والناشط في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي (سيري C)، الجدل بين مشجعي كرة القدم مؤخراً وذلك ليس بفضل إنجازاته الكروية داخل الملعب، ولكن بعد تولي كلوديا ريتزو رئاسته.

وأعلن النادي تعيين كلوديا ريتزو صاحبة 23 عاماً، ابنة الملياردير ورجل الأعمال جيانلويدجي ريتزو، في منصب رئيسة النادي، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ تيرنانا.

وخطفت كلوديا الأنظار على الفور ليس فقط لسنها، بل لثقة عائلتها التي اشترت النادي مؤخراً وأسندت إليها قيادة المشروع، إذ كانت تدير سابقاً مصنع العائلة لإنتاج زيت الزيتون في صقلية.

وشارك حساب النادي صوراً من حضورها الحصص التدريبية واجتماعات مجلس الإدارة، بملابس أنيقة، لتجذب بعد ساعات قليلة فقط الجماهير إذ وصفها المتابعون بأنها "أجمل رئيسة نادٍ في العالم".

ورغم الشعبية القليلة للنادي داخل وخارج إيطاليا، امتلأت حسابات تيرنانا بتعليقات مثل: "لم أسمع عن تيرنانا من قبل، لكني أصبحت مشجعًا مدى الحياة"، وأخرى تقول: "تيرنانا من اليوم وحتى النهاية".