السر في الموز.. تقرير يكشف سبب فوز ديمبلي بالكرة الذهبية

كشف الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، الفائز بجائزة الكرة الذهبية، تفاصيل نظامه الغذائي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن النظام الغذائي لعثمان ديمبلي، كان أحد أسباب فوزه بجائزة الكرة الذهبية.

وأضافت: "في الموسم الماضي وصل الدولي الفرنسي إلى قمة مستواه وهو ما ترجمه لاحقا بالفوز بجائزة الكرة الذهبية، جاء ذلك بفضل تأثير لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، والتغييرات في بعض العادات مثل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وتناول الطعام الصحي".

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب كان معتمدا على الوجبات السريعة، وحاليا لا يستبعد أبدا الموز من نظامه، وفقا لما قاله في تصريحات لـ"ماركا" قبل عامين.

