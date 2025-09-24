بينهم ماييلي.. لاعبو بيراميدز يؤدون مناسك العمرة بعد الفوز على الأهلي

كتبت- هند عواد:

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مناسك العمرة، بعد الفوز على أهلي جدة في بطولة كأس القارات الثلاث.

وكان بيراميدز قد فاز على أهلي جدة بنتيجة 3-1، ليتوَّج بلقب كأس القارات الثلاث (آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ)، ويضرب موعدًا مع الفائز من كروز أزول المكسيكي وبطل أميركا الجنوبية في بطولة كأس التحدي.

ونشر لاعبو بيراميدز محمد رضا بوبو، عبد الرحمن مجدي، مروان حمدي، أحمد عاطف "قطة"، والكونغولي فيستون ماييلي صورهم عبر حساباتهم الرسمية على "إنستجرام" أثناء أداء المناسك.

وكان فيستون ماييلي قد أعلن اعتناقه الإسلام بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا، حيث احتفل حينها بالسجود. وكشف مصدر لمصراوي في تصريحات سابقة أن اللاعب الكونغولي اعتنق الإسلام منذ فترة طويلة، وصام شهر رمضان الماضي.

