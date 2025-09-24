مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:30

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فينورد

جميع المباريات

إعلان

بينهم ماييلي.. لاعبو بيراميدز يؤدون مناسك العمرة بعد الفوز على الأهلي

كتب : هند عواد

12:38 م 24/09/2025

لاعبو بيراميدز يؤدون مناسك العمرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- هند عواد:

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مناسك العمرة، بعد الفوز على أهلي جدة في بطولة كأس القارات الثلاث.

وكان بيراميدز قد فاز على أهلي جدة بنتيجة 3-1، ليتوَّج بلقب كأس القارات الثلاث (آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ)، ويضرب موعدًا مع الفائز من كروز أزول المكسيكي وبطل أميركا الجنوبية في بطولة كأس التحدي.

ونشر لاعبو بيراميدز محمد رضا بوبو، عبد الرحمن مجدي، مروان حمدي، أحمد عاطف "قطة"، والكونغولي فيستون ماييلي صورهم عبر حساباتهم الرسمية على "إنستجرام" أثناء أداء المناسك.

وكان فيستون ماييلي قد أعلن اعتناقه الإسلام بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا، حيث احتفل حينها بالسجود. وكشف مصدر لمصراوي في تصريحات سابقة أن اللاعب الكونغولي اعتنق الإسلام منذ فترة طويلة، وصام شهر رمضان الماضي.

اقرأ أيضًا:

ابنة ملياردير الساحرة تصبح رئيسة ناد بالدرجة الثالثة.. ما القصة؟

إسرائيل خارج كأس العالم؟.. مسؤولو الاتحاد يكشفون الحقيقة

الاتحاد الأوروبي يوجه اتهاما لسيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لاعبو بيراميدز مناسك العمرة الأهلي كأس القارات الثلاث

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إضافة المواليد.. خطوات تحديث بطاقات التموين
النيابة العامة تحذّر: نشر المقاطع على السوشيال يضر المجتمع ويُعرّض للمساءلة
نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي.. رابط مفعل و4 خطوات
مصر تطرح رؤيتها لليوم التالي في غزة.. ومدبولي: القضاء على حماس عسكريا لن ينجح
3 أرقام تاريخية لـ فيستون ماييلي بعد فوز بيراميدز على أهلي جدة
شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة