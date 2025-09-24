مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:30

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فينورد

ستوري نجوم كرة القدم.. بيزيرا يدعم الزمالك.. ورونالدو يحتفل باليوم الوطني السعودي

كتبت-هند عواد:

01:00 ص 24/09/2025
  عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    أحمد عاطف قطة يحتفل بفوز بيراميدز على أهلي جدة
  • عرض 14 صورة
    جورجينا من صالة الألعاب الرياضية
  • عرض 14 صورة
    خوان بيزيزا يدعم الزمالك في لقاء الجونة
  • عرض 14 صورة
    رونالدو يحتفل باليوم الوطني السعودي
  • عرض 14 صورة
    شريف إكرامي من إحدى الندوات
  • عرض 14 صورة
    شيكابالا يهنئ كريم أبو ذكري بعيد ميلاده
  • عرض 14 صورة
    كريستيانو رونالدو يحتفل باليوم الوطني السعودي
  • عرض 14 صورة
    خوان بيزيريا يدعم الزمالك
  • عرض 14 صورة
    ميدو ينتقد رابطة الأندية
  • عرض 14 صورة
    ميدو يؤدي عملية الاستشفاء
  • عرض 14 صورة
    محمد رضا بوبو يحتفل بفوز بيراميدز
  • عرض 14 صورة
    يارا صبري تحتفل بفوز منتخب مصر بكرة القدم المصغرة
  • عرض 14 صورة
    هايدي لاعبة بيراميدز تحتفل بفوز منتخب مصر بكأس العالم للكرة المصغرة

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 13 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

هنأ محمود شيكابالا قائد الزمالك السابق، المنتج كريم أبو ذكري بفوزه بجائزة التميز الإبداعي 2025، عن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، ونشر صورته على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، مع رمز تعبيري لتاج الملك.

وانتقد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، رابطة الأندية، بسبب تحديد موعد مباراة الزمالك والجونة في نفس توقيت مباراة بيراميدز وأهلي جدة، بكأس الإنتركونتيننتال.

واحتفل كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، باليوم الوطني السعودي، ونشر صورته وهو يرتدي "الثوب"، ونشرت جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو، صورتها من داخل صالة الألعاب الرياضية.

ودعم البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك، الأبيض قبل مواجهة الجونة مساء اليوم، رغم غيابه عن اللقاء لتراكم البطاقات، ونشر صورة بطاقة اللقاء، وكتب: "لنفعلها معا"، كما أنه نشر صورة لاستاد القاهرة خلال مباراة الفريق ضد الجونة.

واحتفل ثنائي بيراميدز محمد رضا بوبو وأحمد عاطف قطة، بفوز فريقهما على أهلي جدة، في كأس القارات الثلاث.

رونالدو جورجينا بيراميدز
