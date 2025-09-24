فيديو أهداف الشوط الأول لمباراة ريال مدريد و ليفانتي

"أعتذر".. أول تعليق من مدرب أهلي جدة بعد الخسارة من بيراميدز

ماييلي صائد ميندي.. ماذا قالت الصحف السعودية عن فوز بيراميدز على الأهلي؟

أول تعليق من كرونوسلاف يوريسيتش بعد الفوز على أهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 13 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

هنأ محمود شيكابالا قائد الزمالك السابق، المنتج كريم أبو ذكري بفوزه بجائزة التميز الإبداعي 2025، عن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، ونشر صورته على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، مع رمز تعبيري لتاج الملك.

وانتقد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، رابطة الأندية، بسبب تحديد موعد مباراة الزمالك والجونة في نفس توقيت مباراة بيراميدز وأهلي جدة، بكأس الإنتركونتيننتال.

واحتفل كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، باليوم الوطني السعودي، ونشر صورته وهو يرتدي "الثوب"، ونشرت جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو، صورتها من داخل صالة الألعاب الرياضية.

ودعم البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك، الأبيض قبل مواجهة الجونة مساء اليوم، رغم غيابه عن اللقاء لتراكم البطاقات، ونشر صورة بطاقة اللقاء، وكتب: "لنفعلها معا"، كما أنه نشر صورة لاستاد القاهرة خلال مباراة الفريق ضد الجونة.

واحتفل ثنائي بيراميدز محمد رضا بوبو وأحمد عاطف قطة، بفوز فريقهما على أهلي جدة، في كأس القارات الثلاث.

