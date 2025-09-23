مباريات الأمس
قناة مجانية تنقل مباراة بيراميدز وأهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال

كتب : مصراوي

07:45 م 23/09/2025
يستضيف أهلي جدة نظيره بيراميدز ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة الإنتركونتيننتال 2025 "كأس القارات الثلاث".

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة على كأس "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ".

قناة مجانية تنقل مباراة بيراميدز والأهلي

ووفقا للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز، فإن المباراة ستذاع مجانا عبر قناة "إم بي سي أكشن" السعودية مساء اليوم الثلاثاء.

وكان بيراميدز فاز على أوكلاند سيتي بثلاثية دون رد في الدور الأول من كأس الإنتركونتيننتال 2025.

ماذا يحدث عندما يلاقي يورتشيتش مدرب بيراميدز الأندية السعودية؟

"بعد أكثر من عام".. أحمد عبد القادر يعود للمشاركة في المباريات مع الأهلي

