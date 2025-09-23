قناة مجانية تنقل مباراة بيراميدز وأهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال

ماذا يحدث عندما يلاقي يورتشيتش مدرب بيراميدز الأندية السعودية؟

يستضيف أهلي جدة نظيره بيراميدز ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة الإنتركونتيننتال 2025 "كأس القارات الثلاث".

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة على كأس "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ".

قناة مجانية تنقل مباراة بيراميدز والأهلي

ووفقا للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز، فإن المباراة ستذاع مجانا عبر قناة "إم بي سي أكشن" السعودية مساء اليوم الثلاثاء.

وكان بيراميدز فاز على أوكلاند سيتي بثلاثية دون رد في الدور الأول من كأس الإنتركونتيننتال 2025.

اقرأ أيضًا:

ماذا يحدث عندما يلاقي يورتشيتش مدرب بيراميدز الأندية السعودية؟

"بعد أكثر من عام".. أحمد عبد القادر يعود للمشاركة في المباريات مع الأهلي