رغم خطف النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي الأضواء خلال حفل الكرة الذهبية 2025، الذي توّج فيه بالجائزة الأغلى في عالم كرة القدم، إلا أن الأنظار توجهت أيضًا إلى غياب زوجته المحجبة عن الحفل، ما أثار تساؤلات العديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من هي زوجة عثمان ديمبلي ?

وتُدعى زوجة ديمبيلي ريما أديوش، وهي فتاة من أصول مغربية، تعتنق الدين الإسلامي، وتلتزم بارتداء الحجاب الشرعي، كما تعرف بحرصها الشديد على الخصوصية وعدم الظهور العلني.

ريما تحمل الجنسية الإيطالية، وتقيم مع ديمبيلي في فرنسا، حيث يعيشان حياة أسرية مستقرة بعد زواجهما، وقد رزقا بطفلة منذ فترة.

وتحرص ريما على استخدام حسابها على "إنستغرام" بطريقة تتماشى مع التزامها الديني؛ حيث تنشر صورها دون الكشف عن وجهها، كما تشارك متابعيها بلقطات أثناء أدائها الصلاة داخل أحد المساجد، مع إبراز هويتها المحافظة.

ويبدو أن قرارها بعدم الظهور في المحافل العامة، مثل حفل الكرة الذهبية، يأتي في إطار احترامها لقناعاتها الشخصية والدينية، ما جعل حضور ديمبيلي منفردًا أمرًا متوقعًا من متابعي الثنائي.

ولكن ظهرت ريما من قبل مع عثمان ديمبلي خلال تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا لتشارك معه فرحة الفوز بدوري الأبطال لأول مرة في تاريخ النادي وظهرت معه في الملعب ولكن كالمعتاد ظهرت وكانت حريصه عن عدم الكشف عن وجهها.

