خطف مغني الراب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية دي جي سنيك، الأنظار بشكل كبير خلال حفل الكرة الذهبية "البالون دور"، المقام حاليا في فرنسا.

وشارك دي جي سنيك، في حفل الكرة الذهبية رفقة الفرنسي خافيير باستوري، خلال تقديم جائزة أفضل فريق كرة قدم للرجال والنساء، في العالم خلال العام الحالي 2025.

وظهر دي جي سنيك، على مسرح شاتليه في فرنسا، هو يضع علم فلسطين على بدلته، في إشارة إلى دعمه للقضية الفلسطينية ضد ما يتعرضون له من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتوج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل فريق رجال في العالم خلال العام الحالي 2025، فيما توج بجائزة أفضل فريق نسائي في العالم فريق يوفنتوس الإيطالي.

