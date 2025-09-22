محمد صلاح يتحدث عن: المنافسين الحقيقيين لليفربول .. ونظامه الغذائي

"على المنصة".. علم فلسطين حاضر في حفل الكرة الذهبية (صور)

تحدث نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عن منافسيهم في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي بجانب نظامه الغذائي.

وقال محمد صلاح خلال حوار مع فضائية "بي إن سبورت" اليوم الإثنين:"أنا مع ليفربول منذ 9 مواسم والمنافسون الحقيقيون هم مانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي دول الأربعة الكبار بالدوري الإنجليزي".

وأضاف نجم ليفربول:"أريد مساعدة زملائي على تسجيل الأهداف في المباريات والإحصائيات تظهر أنني أقدم تمريرات كثيرة لزملائي وهي أمور تسعدني كثيرًا".

وأضاف صاحب الـ 33 عامًا:"في الصبح أؤدي صلاتي قبل أي شيء وممكن أسمع موسيقى وأتناول زيت الزيتون وبعدها أشرب قهوتي وبعد ذلك أتناول الغداء".

وأختتم:"أتناول البطاطس وفي الليل أتناول بعض الخضراوات وبتدرب في البيت بعد المران الأساسي في النادي وبعدها أدخل في الغرفة البدنية في الساعة 6:30 كل يوم".

