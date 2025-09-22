مباريات الأمس
وصول نجمي ليفربول وزوجاتهم إلى حفل الكرة الذهبية (فيديو وصور)

كتب - محمد عبد السلام:

09:32 م 22/09/2025
    وصول لاعبي ليفربول (5)
    وصول لاعبي ليفربول (6)
    وصول لاعبي ليفربول (7)
    وصول لاعبي ليفربول (1)
    وصول لاعبي ليفربول (3)

وصل نجما ليفربول، فيرجيل فان دايك وزوجته، وأليسون بيكر وزوجته، إلى مقر حفل جوائز الكرة الذهبية، الذي يُقام اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر 2025.

ويُقام الحفل في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث يتوافد عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم لمتابعة الحدث الأبرز في عالم الجوائز الفردية.

وانطلق حفل الكرة الذهبية عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر بتوقيت القاهرة.

جوائز حفل الكرة الذهبية 2025

-جائزة الكرة الذهبية للرجال

- جائزة الكرة الذهبية للسيدات

- جائزة كوبا للرجال: أفضل لاعب شاب

- جائزة كوبا للسيدات: أفضل لاعبة شابة

- جائزة ياشين للرجال: أفضل حارس مرمى

- جائزة ياشين للسيدات: أفضل حارس مرمى

- جائزة كرويف للرجال: أفضل مدرب لفريق رجال

- جائزة كرويف للسيدات: أفضل مدرب لفريق سيدات- أفضل ناد رجالي

- أفضل ناد نسائي

- جائزة جيرد مولر للرجال: أفضل هداف

- جائزة جيرد مولر للسيدات: أفضل هدافة

- نسخة الكرة الذهبية 2018: المركز السادس (188 نقطة)

- نسخة الكرة الذهبية 2019: المركز الخامس (178 نقطة)

- نسخة الكرة الذهبية 2020: ألغيت بسبب جائحة كورونا

- نسخة الكرة الذهبية 2021: المركز السابع (121 نقطة)

- نسخة الكرة الذهبية 2022: المركز الخامس (116 نقطة)

- نسخة الكرة الذهبية 2023: المركز الحادي عشر (13 نقطة)

هل يحضر محمد صلاح حفل الكرة الذهبية 2025 ؟.. مصدر يوضح

بتوقيت مصر.. موعد حفل الكرة الذهبية

قناة مجانية تنقل حفل الكرة الذهبية 2025

