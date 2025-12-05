البيت الأبيض يصدم منتخبين قبل كأس العالم 2026

بين لقاء مارادونا وكأس بوتين.. ذكريات ظهور حسام حسن في قرعة كأس العالم

صدم البيت الأبيض منتخبيْن من بين 48 منتخبًا مشاركًا في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 11 يونيو 2026 إلى 19 يوليو.

وذكرت صحيفة "ذا تايم" أن البيت الأبيض أصدر قرارًا بمنع جماهير منتخبي إيران وهايتي من دخول الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم.

Fans from Haiti and Iran will be banned from attending the World Cup and American immigration officials could launch raids targeting supporters during matches, the White House has said https://t.co/yrd0fLdm3W — The Times and The Sunday Times (@thetimes) December 3, 2025

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار مبرره "الأمن القومي"، وسيقتصر الدخول على بعثات المنتخبين فقط، وتتضمن اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية والطبية.

وتقام قرعة كأس العالم 2026، في السابعة مساء اليوم، بمركز جون كينيدي للفنون الأدائية بمدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

