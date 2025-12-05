إعلان

البيت الأبيض يصدم منتخبين قبل كأس العالم 2026

كتب : هند عواد

01:25 م 05/12/2025
صدم البيت الأبيض منتخبيْن من بين 48 منتخبًا مشاركًا في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 11 يونيو 2026 إلى 19 يوليو.

وذكرت صحيفة "ذا تايم" أن البيت الأبيض أصدر قرارًا بمنع جماهير منتخبي إيران وهايتي من دخول الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار مبرره "الأمن القومي"، وسيقتصر الدخول على بعثات المنتخبين فقط، وتتضمن اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية والطبية.

وتقام قرعة كأس العالم 2026، في السابعة مساء اليوم، بمركز جون كينيدي للفنون الأدائية بمدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

