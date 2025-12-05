ترامب وأسطورة اليونايتد.. أبرز الشخصيات المشاركة في قرعة كأس العالم

سحبها بنفسه.. قصة مشاركة ترامب في قرعة كبيرة قبل أكثر من 30 عامًا (فيديو)

قبل قرعة المونديال.. ميسي يثير الجدل حول مشاركته في كأس العالم 2026

سيشهد حفل سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026 حضور عدد من الشخصيات البارزة عالميا، إلى جانب فرق موسيقية تاريخية.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن أيقونات الرياضة في أمريكا الشمالية توم برادي، وواين جريتزكي، وشاكيل أونيل، وآرون جادج، سيشاركون في إجراء القرعة المقررة اليوم الجمعة في واشنطن العاصمة.

وسيقوم الرباعي بدور مساعدين في عملية القرعة على خشبة مسرح مركز جون إف كينيدي التذكاري للفنون الأدائية، مع توزيع فرق البطولة على أربعة أوعية؛ حيث سيكون كل من برادي وجريتزكي وأونيل وجادج مسؤولا عن وعاء واحد، يختارون من خلاله كرات تحتوي على أسماء الفرق، على أن يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بفرز الفرق المختارة عشوائيا ضمن مجموعاتها وفقا لإجراءات محددة مسبقًا.

وأكدت صحيفة ذا "أثليتيك" أن رؤساء حكومات الدول الثلاث المضيفة سيحضرون أيضًا؛ وهم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسيشارك في قيادة القرعة لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق ريو فرديناند، إلى جانب المضيفة سامانثا جونسون.

وسيُقام الحدث مصحوبا بحفل موسيقي يقدمه الممثل الكوميدي كيفن هارت، وعارضة الأزياء والشخصية التلفزيونية هايدي كلوم، والممثل داني راميريز.

كما سيُحيي الحفل مغني التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي، والمغني البريطاني روبي ويليامز، والفنانة الأمريكية نيكول شيرزينجر، إلى جانب ذلك، ستقدم فرقة البوب "ذا فيليج بيبول" أداء موسيقيا لنشيد "واي إم سي إيه" الذي اعتمده ترامب.