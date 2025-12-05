إعلان

السابعة.. الذكاء الاصطناعي يتوقع مجموعة مصر في كأس العالم 2026

كتب : هند عواد

03:10 م 05/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    كأس العالم 2026
  • عرض 8 صورة
    قرعة كأس العالم 2026
  • عرض 8 صورة
    تريوندا كرة كأس العالم 2026 (2)
  • عرض 8 صورة
    تريوندا كرة كأس العالم 2026 (1)
  • عرض 8 صورة
    كرة كأس العالم 2026
  • عرض 8 صورة
    تريوندا كرة كأس العالم 2026 (3)
  • عرض 8 صورة
    كرة كأس العالم 2026 (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

صممت شبكة "ذا أثيليتك" العالمية، نظام محاكي لقرعة كأس العالم 2026، التي تجرى في السابعة مساء اليوم، بمركز جون كينيدي للفنون الأدائية بمدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وحسم 42 منتخبا تأهلهم بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026، فيمت يتبقى 6 مقاعد، ولا تزال هناك مباريات فاصلة ستقام في مارس، ومن بين المنتخبات التي تخوض مرحلة التصفيات، إيطاليا.

وتوقع النظام الذي صمم بالذكاء الاصطناعي، وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، التي تضم البرتغال وكولومبيا ، وأحد الفرق (أوكرانيا، بولندا، ألبانيا، السويد) من التصفيات.

اقرأ أيضًا:

مونديال 2026.. منتخب مصر بين حلم مجموعة سهلة وشبح "الموت"

لماذا يحضر دونالد ترامب قرعة كأس العالم 2026؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم 2026 قرعة كأس العالم 2026 منتخب مصر مجموعة مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إجراء لأول مرة.. نائب وزير التعليم يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن الثانوية العامة
- بالتردد.. قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة مصر