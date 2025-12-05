قرعة كأس العالم.. منتخب مصر قد يواجه منتخبين عرب في مجموعة

سحبها بنفسه.. قصة مشاركة ترامب في قرعة كبيرة قبل أكثر من 30 عامًا (فيديو)

يمكن أن يقع منتخب مصر الأول في مجموعة تضم منتخبين عربيين في كأس العالم 2026، أحدهما وصل إلى نصف نهائي النسخة السابقة.

وتجرى قرعة كأس العالم 2026 في السابعة مساء اليوم، بمركز جون كينيدي للفنون الأدائية بمدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتقام القرعة بناءً على 4 مستويات، كالآتي:

المستوى الأول: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا

المستوى الثاني: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا

المستوى الثالث: النرويج، بنما، منتخب مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب أفريقيا

المستوى الرابع: الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، ملحق أوروبي 1، ملحق أوروبي 2، ملحق أوروبي 3، ملحق أوروبي 4، ملحق عالمي 1، ملحق عالمي 2

وبناءً على ذلك، يمكن أن تضم مجموعة منتخب مصر (المستوى الثالث) منتخب المغرب الذي وصل إلى نصف النهائي بمونديال قطر 2022 (المستوى الثاني) ومنتخب الأردن (المستوى الرابع).

