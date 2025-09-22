"سياسية ودينية".. تصريحات قوية من وائل جمعة حول عدم تتويج صلاح بالكرة الذهبية

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث حفل الكرة الذهبية البالون دور 2025.

ملخص حفل الكرة الذهبية البالون دور 2025

ترتيب المرشحون بحفل الكرة الذهبية

أفضل 10 لاعبين بحفل جوائز الكرة الذهبية

مع إعلان الاسماء من 30 إلى 20 تبقى 10 لاعبين وهم:

- محمد صلاح

- عثمان ديمبيلي

- جيانلويجي دوناروما

- أشرف حكيمي

- كيليان مبابي

- نونو مينديز

- كول بالمر

- رافينيا

- فيتينيا

- لامين يامال

21- سيرهو جيراسي

22- أليكسس ماك أليستر

23- جود بيلينجهام

24- فابيان رويز

25- دينزل دومفريس

26- إيرلينج هالاند

27- ديكلان رايس

28- فيرجيل فان دايك

29- فلوريان فيرتز

30- مايكل أوليز

قناة مجانية تنقل حفل الكرة الذهبية 2025

تتجه الأنظار عند التاسعة من مساء اليوم الإثنين صوب مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس؛ حيث حفل جوائز الكرة الذهبية (البالون دور 2025)





بتوقيت مصر.. موعد حفل الكرة الذهبية

وسيكون مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس محط أنظار محبي كرة القدم حول العالم إذ يستضيف حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2025





هل يحضر محمد صلاح حفل الكرة الذهبية 2025 ؟.. مصدر يوضح

كشف مصدر عن حقيقة حضور محمد صلاح النجم المصري في صفوف ليفربول لحفل الكرة الذهبية 2025

جوائز حفل الكرة الذهبية 2025

-جائزة الكرة الذهبية للرجال

- جائزة الكرة الذهبية للسيدات

- جائزة كوبا للرجال: أفضل لاعب شاب

- جائزة كوبا للسيدات: أفضل لاعبة شابة

- جائزة ياشين للرجال: أفضل حارس مرمى

- جائزة ياشين للسيدات: أفضل حارس مرمى

- جائزة كرويف للرجال: أفضل مدرب لفريق رجال

- جائزة كرويف للسيدات: أفضل مدرب لفريق سيدات- أفضل ناد رجالي

- أفضل ناد نسائي

- جائزة جيرد مولر للرجال: أفضل هداف

- جائزة جيرد مولر للسيدات: أفضل هدافة