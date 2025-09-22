حكم روماني يدير مباراة أهلي جدة وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدارة مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري، للحكم الروماني إيستيفان كوفاكس، في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

ويعاون كوفاكس طاقم حكام روماني بالكامل، ماريسا ميهاي المساعد الأول، وفيرنسيز تونيوجي المساعد الثاني، وماريان باربو الحكم المساعد الرابع.

قائمة بيراميدز لمواجهة أهلي جدة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي - زياد هيثم.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - بلاتي توريه.

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.