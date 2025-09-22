مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

0 0
17:00

المصري

الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
21:45

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

حكم روماني يدير مباراة أهلي جدة وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

كتب : مصراوي

04:31 م 22/09/2025

بيراميدز يطير إلى السعودية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدارة مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري، للحكم الروماني إيستيفان كوفاكس، في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

ويعاون كوفاكس طاقم حكام روماني بالكامل، ماريسا ميهاي المساعد الأول، وفيرنسيز تونيوجي المساعد الثاني، وماريان باربو الحكم المساعد الرابع.

قائمة بيراميدز لمواجهة أهلي جدة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي - زياد هيثم.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - بلاتي توريه.

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز حكم مباراة بيراميدز وأهلي جدة الأهلي السعودي كأس الإنتركونتيننتال الإنتركونتيننتال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد القبض عليها.. محامي ورثة طليق "بوسي" يكشف سبب منعها من السفر؟
تطعيمات مهمة لطلاب المدارس مع بداية الدراسة.. تعرف عليها
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة إلى مصر
24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه