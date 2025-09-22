مباريات الأمس
"مركز صادم لـ صلاح".. الغندور يثير الجدل حول جائزة الكرة الذهبية

10:20 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025
كتب- محمد خيري:

أثار الإعلامي، خالد الغندور، الجدل، حول الفائز بجائزة الكرة الذهبية، أفضل لاعب في العالم، وعدم منحها للنجم المصري محمد صلاح.

وتتجه أنظار الجماهير حول العالم اليوم الإثنين، إلى مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس من أجل التعرف إلى الفائز بالكرة الذهبية 2025 في حفل يشهد كذلك تقديم 12 جائزة أخرى إلى العناصر الأفضل في لعبة كرة القدم خلال العام ذاته.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من الكواليس عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم 2025 ولامين يامال الثاني ومحمد صلاح رقم 3".

ينطلق حفل الكرة الذهبية في الساعة 9:00 من مساء اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر، بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضا:

قبل حفل اليوم.. الفائزون بالكرة الذهبية آخر 10 أعوام

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح خالد الغندور جائزة الكرة الذهبية صلاح حفل جوائز الأفضل
