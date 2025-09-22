كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت العديد من المباريات في مختلف الدوريات حول العالم، أمس الأحد، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز مباريات اليوم، تعادل مانشستر سيتي وأرسنال بنتيجة هدف مقابل هدف في الدوري الإنجليزي، فوز برشلونة على خيتافي بنتيجة 3-0.

نتائج مباريات أمس الأحد

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

بورنموث ضد نيوكاسل يونايتد - (0-0)

سندرلاند ضد أستون فيلا - (1-1)

أرسنال ضد مانشستر سيتي - (1-1)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

رايو فايكانو ضد سيلتا فيجو - (1-1)

ريال مايوركا ضد أتلتيكو مدريد - (1-1)

إلتشي ضد ريال أوفييدو - مساء - (1-0)

برشلونة ضد خيتافي - (3-0)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

لاتسيو ضد روما - (0-1)

تورينو ضد أتالانتا - (0-3)

كريمونيزي ضد بارما - (0-0)

فيورنتينا ضد كومو - (1-2)

إنتر ميلان ضد ساسولو - (2-1)

نتائج مباريات الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت ضد يونيون برلين - (3-4)

باير ليفركوزن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - (1-1)

بروسيا دورتموند ضد فولفسبورج - (1-0)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

باريس أف سي ضد ستراسبورج - (2-3)

موناكو ضد ميتز - (5-2)

أوكسير ضد تولوز - (1-0)

لو آفر ضد لوريان - (1-1)

نتائج مباريات كأس الملك السعودي

الباطن ضد الاتفاق - (2-2) ركلات الترجيح (4-2)

الرائد ضد الأخدود - (0-1)

الفيصلي ضد التعاون - (0-4)