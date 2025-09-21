كتب - يوسف محمد:

واصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مان سيتي تألقه رفقة السيتي في مختلف البطولات، بعدما نجح في تسجيل هدف فريقه الأول في مرمى مان سيتي بالبريمرليج.

وسجل هالاند هدف مان سيتي الأول في مرمى أرسنال، عند الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول، من اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالبريمرليج.

ويعد هدف هالاند في مرمى أرسنال، هو الهدف الأسرع الذي يتلقاه الجانرز في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ سبتمبر من العام الماضي 2024، الذي أحرزه هالاند في الدقيقة التاسعة أيضًا في شباك أرسنال الموسم الماضي.

ورفع هالاند عدد أهدافه في بطولة الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي 2025-2026، إلى الهدف رقم 6 في صدارة جدول ترتيب البريميرليج.

وحال انتهاء اللقاء بفوز السيتي، سيرفع رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 9 في المركز الخامس بجدول الترتيب، فيما سيتوقف رصيد الجانرز عند النقطة رقم 9 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

