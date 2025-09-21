"بعد هدفه اليوم".. ما سر الدقيقة التاسعة بين هالاند وأرسنال في الدوري؟

كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة أيجل نوار البورندي وأساس الجيبوتي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الفائز من إيجل نوار البورندي وأساس الجيبوتي، أمام النادي الأهلي، في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة العودة بين أيجل نوار البورندي وأساس الجيبوتي

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم السبت المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري، في جيبوتي، لتحديد الفريق المتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

وتقام مباراة الذهاب في دور الـ 32، بين الأهلي والفائز من أيجل نوار البورندي وأساس الجيبوتي، أحد أيام 17 أو 18 أو 19 أكتوبر المقبل، خارج مصر.

وعلى الجانب الآخر، تقام مباراة العودة بين الأهلي والفائز من مباراة أيجل نوار البورندي وأساس الجيبوتي في القاهرة، أحد أيام 24 أو 25 أو 25 من الشهر ذاته.

أقرأ أيضًا:

شريف أشرف لمصراوي: الأهلي يمكنه العودة للمنافسة على لقب الدوري.. والزمالك يقدم مستوى مميز

مدرب الزمالك: أي لاعب سيفكر في مباراة الأهلي سيكون خارجها