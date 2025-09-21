مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بورنموث

0 0
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

مايوركا

- -
17:15

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 1
13:30

روما

جميع المباريات

إعلان

القاهرة تحتضن بطولتين لهواة للجولف في أكتوبر المقبل

03:35 م الأحد 21 سبتمبر 2025

عمر هشام طلعت رئيس الاتحاد المصري للجولف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إعلان تحريري

يشهد شهر أكتوبر المقبل إقامة عدد من بطولات الجولف على ملعبي دريم لاند ونيو جيزة، بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين، وذلك في إطار استراتيجية الاتحاد المصري للجولف لدعم وتطوير رياضة الجولف وتنشيط السياحة الرياضية في مصر.

البطولة الأولى هي بطولة مصر المفتوحة لهواة الجولف للرجال 2025، وهي واحدة من أقدم وأعرق البطولات في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تقام النسخة 104 من البطولة في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر 2025، في نادي دريم لاند للجولف بالقاهرة.

وصرح عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف: "استضافة بطولة مصر المفتوحة لهواة الجولف 2025 في نادي دريم لاند للجولف تعكس رؤيتنا لجعل الجولف رياضة أكثر سهولة وشمولية ومعترف بها عالميا".

أما البطولة الثانية فهي بطولة مصر المفتوحة للجولف للهواة للناشئين والسيدات لعام 2025، التي ستُقام في نادي نيو جيزة للجولف في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2025. وأكد عمر هشام: "هذه البطولة تظهر مدى التزامنا بتطوير الجولف في مصر على جميع المستويات، ولا تقتصر أهميتها على دعم الرياضة محليا فقط، بل تمتد للترويج لمصر دوليا كوجهة سياحية ورياضية رائدة".

بطولة مصر المفتوحة للجولف

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بطولة مصر المفتوحة للجولف الجولف في مصر بطولة الناشئين والسيدات للجولف نادي دريم لاند للجولف نادي نيو جيزة للجولف عمر هشام طلعت الاتحاد المصري للجولف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة