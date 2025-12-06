4 منتخبات تستعد للعودة لكأس العالم بعد غياب ربع قرن.. من هم؟

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن عودة تاريخية طال انتظارها، بعدما وضعت أربعة منتخبات غابت لأكثر من ربع قرن في طريق جديد إلى البطولة الأغلى في كرة القدم.

عودة تحمل معها ذكريات قديمة، وخطوطا جديدة للكتابة على أكبر مسرح عالمي، النمسا، هايتي، النرويج، واسكتلندا يعودون أخيرا إلى الواجهة بعد سنوات طويلة من الغياب، في محاولة لاستعادة المكانة، ورد الاعتبار، وصناعة حضور مختلف عما كان في آخر ظهور لهم بالمونديال.

4 منتخبات تعود لكأس العالم

1) النمسا - غياب 28 عامًا

في مشاركتها الأخيرة مونديال 1998 بفرنسا، خاضت النمسا ثلاث مباريات متقاربة في المجموعة B، لكنها تأخرت في النتيجة خلال كل مواجهة، ورغم تسجيل أهداف متأخرة منحتها تعادلين أمام الكاميرون وتشيلي، فإن الخسارة (2-1) أمام إيطاليا أنهت آمالها في بلوغ دور الـ16.

وفي مشوارها الحالي نحو مونديال 2026، بدأت النمسا بقوة بعد تصدر المجموعة الثامنة مبكرًا بفوزين مهمين على رومانيا والبوسنة والهرسك.

واستمرت دون خسارة حتى نوفمبر، قبل أن تُهدر أولى نقاطها، ثم تنجو من الملحق بفضل هدف متأخر من مايكل جريجوريتش أمام البوسنة.

2) هايتي - غياب 54 عامًا

بعد تأهلها التاريخي لكأس العالم لأول مرة في 1974 عقب تتويجها ببطولة الكونكاكاف، وقعت هايتي في مجموعة نارية ضمت إيطاليا والأرجنتين وبولندا.

ورغم الخروج بثلاث هزائم، فإن التسجيل في مرمى إيطاليا والأرجنتين منح الجماهير شعورا بالفخر والإنجاز.

وفي التصفيات الحالية، اجتازت هايتي الدور الثاني بنجاح، ثم تخطت مجموعة قوية في الدور الثالث ضمت كوستاريكا وهندوراس، وحصدت أربع نقاط أمام كوستاريكا، قبل أن تحسم بطاقة التأهل بالفوز 2-0 على نيكاراجوا.

3) النرويج - غياب 28 عاما

في فرنسا 98، تعادلت النرويج مع اسكتلندا والمغرب، لتدخل المباراة الأخيرة أمام البرازيل بفرص محدودة للتأهل، إلا أنها حققت المفاجأة بالفوز على حامل اللقب بهدفين متأخرين، قبل أن تغادر البطولة أمام إيطاليا في دور الـ16 بصعوبة.

أما في التصفيات المؤهلة لعام 2026، فقدّمت النرويج واحدة من أقوى المسيرات؛ حيث لم تفقد أي نقطة وسجلت 37 هدفًا، من بينها سبعة أهداف في شباك إيطاليا بطلة العالم أربع مرات، لتتصدر المجموعة التاسعة عن جدارة.

4) اسكتلندا - غياب 28 عاما

ودعت اسكتلندا مونديال 1998 باحتلالها مؤخرة المجموعة الأولى بنقطة واحدة؛ حيث خسرت بصعوبة أمام البرازيل وتعادلت مع النرويج، قبل السقوط أمام المغرب بثلاثية أنهت مشوارها.

وفي تصفيات 2026، ظهر المنتخب الاسكتلندي بمستوى متذبذب معظم الوقت، لكن النهاية كانت تاريخية.

ففي المباراة الختامية، سجل أربعة أهداف، اثنان منها في الدقائق الأخيرة، ليحقق انتصارا كبيرا على الدنمارك وينتزع منها صدارة المجموعة بشكل دراماتيكي.