شاهدها بالمجان.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات في كأس العرب

يستعد منتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، لمواجهة الإمارات مساء اليوم في ثاني جولات دور مجموعات كأس العرب.

موعد مباراة مصر والإمارات

تقام مباراة مصر والإمارات في الثامنة والنصف مساء اليوم، على ملعب استاد "لوسيل"، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب.

ويشارك منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب، ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم كلاً من الأردن والكويت والإمارات.

ويبحث منتخب مصر الثاني عن الفوز الأول، بعد التعادل مع الكويت في الجولة الأولى، ليرتفع رصيد الفراعنة إلى النقطة الرابعة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات

تنقل مباراة مصر والإمارات على القنوات التالية: بي إن سبورت، الكأس القطرية، إم بي سي مصر، دبي الرياضية، الكويت الرياضية، عمان الرياضية، الشارقة الرياضية، ودبي الرياضية.

ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب

يحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة الثالثة بكأس العرب، بنقطة وحيدة، وجاء ترتيب مجموعة مصر كالآتي:

1- منتخب الأردن - 3 نقاط

2- منتخب الكويت - نقطة وحيدة

3- منتخب مصر - نقطة وحيدة

4- منتخب الإمارات - دون أي نقاط

