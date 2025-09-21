كتب ـ محمد الميموني:

أستقر هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة خيتافي اليوم، في بطولة الدوري الإسباني.

ويواجه برشلونة نظيره خيتافي اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2025/26.

ونعرض لكم خلال السطور التالية تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي كالتالي:

ـ حراسة المرمى: خوان جارسيا.

ـ خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، أندرياس كريستينسن، جيرارد مارتن.

ـ خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، رافينيا.

ـ خط الهجوم: داني أولمو، ماركوس راشفورد، روبرت ليفاندوفسكي.



ويذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 10 نقاط.