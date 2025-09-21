مباريات الأمس
استمرار غياب مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع امام ارسنال بالدوري الإنجليزي

01:39 م الأحد 21 سبتمبر 2025
كتب ـ محمد الميموني:

أستقر بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة أرسنال، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره أرسنال اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

وسوف تشهد المباراة استمرار غياب النجم المصري عمر مرموش، بعد تعرضه للإصابة خلال المشاركة مع المنتخب الوطني، في مواجهة بوركينا فاسو الماضية بتصفيات كأس العالم 2026.

ونعرض لكم خلال السطور التالية التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي كالتالي:

ـ حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

ـ خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف، دياز، جفارديول، أورايلي.

ـ خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، تيجاني ريندرز.

ـ خط الهجوم: فيل فودين، هالاند، جيريمي دوكو.

ويذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط بينما يحتل ارسنال المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي أرسنال الدوري الإنجليزي عمر مرموش
