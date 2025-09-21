مباريات الأمس
ورائها دولة عربية.. أول تحرك من يويفا لاستبعاد إسرائيل من المسابقات

10:32 ص الأحد 21 سبتمبر 2025
    منتخب إسرائيل
    إحدى مباريات منتخب إسرائيل
    مشجعون إيطاليون يستفزون منتخب إسرائيل بتحية هتلر (4)
    مشجعون إيطاليون يستفزون منتخب إسرائيل بتحية هتلر (3)
    خفض العلاقات التجارية الأوروبية مع إسرائيل
    حتلال غزة يهدد اقتصاد إسرائيل
كتب- مصراوي:

أكدت تقارير إسبانية أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ستجري يوم الثلاثاء المقبل تصويتًا حاسمًا بشأن استبعاد إسرائيل من جميع المسابقات الأوروبية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية.

ووفقا لإذاعة أوندا ثيرو الإسبانية، أن هذه الخطوة تأتي في ظل ضغوط متزايدة من عدة أطراف على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح التقرير، أن دولة قطر تقود جهودًا دبلوماسية مكثفة لدفع هذا المقترح، حيث تسعى لتأمين الأغلبية اللازمة داخل اللجنة التنفيذية للاتحاد لتمرير القرار، ويُعتقد أن الدعم لهذا الإجراء يتنامى داخل أوساط الاتحاد الأوروبي، رغم وجود معارضة من بعض الدول الأعضاء.

وأضاف التقرير، أنه في حال تم التصويت بالموافقة، فإن القرار سيُشكل ضربة قوية للكرة الإسرائيلية، إذ سيُمنع منتخبها وانديتها من المشاركة في دوري الأمم الأوروبية، تصفيات كأس العالم، ودوري أبطال أوروبا، وغيرها من البطولات القارية.

إسرائيل الاتحاد الأوروبي قطر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
