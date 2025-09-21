مباريات الأمس
موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

01:23 ص الأحد 21 سبتمبر 2025
كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي مانشستر سيتي نظيره أرسنال اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء، وسوف تقام المباراة على ملعب الإمارات معقل فريق أرسنال.

ترتيب مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري

ويدخل أرسنال اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط، بينما يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط، وتذاع تحديدا على قناة "بي إن سبورت 1".

