الدوري الإنجليزي

برايتون

2 2
17:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

1 2
17:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

2 0
17:15

اسبانيول

الدوري الإسباني

فالنسيا

0 0
22:00

أتلتيك بلباو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

0 3
21:45

ميلان

جميع المباريات

نتيجة مباراة اتحاد جدة والنجمة في الدوري السعودي

09:38 م السبت 20 سبتمبر 2025
كتب - محمد عبد السلام:

حقق فريق الاتحاد الفوز على نظيره النجمة بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في الدوري السعودي.

أهداف مباراة الاتحاد والنجمة

وأحرز هدف الفوز الفرنسي نجولو كانتي من تسديدة قوية عجز حارس النجمة في تصديها في الدقيقة 6+90 ليقتنص ثلاثة نقاط للاتحاد.

ترتيب الاتحاد والنجمة في الدوري

وبهذا الفوز يتصدر فريق الاتحاد صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بينما يحتل النجمة المركز السابع عشر بدون نقاط.

