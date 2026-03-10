أعلن الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة جالاتا سراي، في دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ويلاقي فريق ليفربول نظيره جالاتا سراي التركي، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7.45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "رامس بارك" بتركيا.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح، في تشكيل فريق ليفربول الرسمي لمواجهة جالاتا سراي، في ذهاب ربع نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

تشكيل ليفربول لمواجهة جالاتا سراي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: جو جوميز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي وميلوش كيركيز

خط الوسط: ريان جرافينبرخ، اليكسيس ماك اليستر ودومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي وفلوريان فيرتز

رقم تاريخي لمحمد صلاح أمام جالاتا سراي:

ويذكر أن النجم المصري بمشاركته في مباراة اليوم أمام جالاتا سراي، بات أكثر لاعب في تاريخ ليفربول مشاركة في المباريات ببطولة دوري الأبطال.

وتعد مباراة اليوم هى المباراة رقم 81 للنجم المصري مع الريدز في دوري الأبطال، متخطيا جيمي كاراجر لاعب ليفربول والذي يمتلك 80 مباراة في البطولة.

أقرأ أيضًا:

يتخطى كاراجر.. محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري