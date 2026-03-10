مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

1 0
19:45

ليفربول

جميع المباريات

يتخطى كاراجر.. محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد

كتب : هند عواد

07:02 م 10/03/2026

محمد صلاح

بات الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قريبا من رقم قياسي جديد، يتخطى به لاعب الريدز السابق.

ليفربول وجلطة سراي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ضيفا على جلطة سراي، في الثامنة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح ينتظر إنجازا تاريخيا

وفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، في حالة مشاركة محمد صلاح في مباراة جلطة سراي، سيتجاوز مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر، الذي لعب 80 مباراة في المسابقات الأوروبية.
وفي حالة تسجيل محمد صلاح هدفا في مباراة ليفربول وجلطة سراي، مساء اليوم، سيصل إلى هدفه رقم 50 في دوري أبطال أوروبا.
وسجل محمد صلاح هدفين في اخر مباراتين لليفربول أمام وولفرهامبتون، بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

محمد صلاح دوري أبطال أوروبا ليفربول

