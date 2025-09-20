كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة ريال مدريد أمام نظيره إسبانيول، مشهد رائع يعبر عن الجانب الأهم في كرة القدم، وهو الجانب الإنساني، حينما حرص الفريق الملكي على تكريم المغربي عبد الرحيم أوحيدا، الناجي الوحيد من زلزال الحوز بالمغرب 2023.

وحرص فريق ريال مدريد الإسباني على تكريم أوحيدا، الذي فقد عائلته في زلزال الحوز بالمغرب عام 2023، قبل انطلاق مباراة الملكي اليوم أمام إسبانيول، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين بالدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل عبد الرحيم أوحيدا، ملعب البرنابيو قبل دقائق قليلة من بداية المباراة، وسط تصفيق كبير من كل المتواجدين داخل أرضية الملعب، سواء جماهير أو من لاعبي، بالإضافة إلى أنه تم استقباله بشكل قوي من قبل لاعبي ريال مدريد.

وظهر الشاب المغربي، في أرضية الملعب مرتديا قميص ريال مدريد وتظهر على وجهه الابتسامة بشكل كبير، خاصة وأنه هو من قام بضربة البداية للقاء.

وكان أوحيدا، ظهر عقب زلزال المغرب في 2023 والذي تسبب في فقدانه جميع أفراد عائلته، هو يبكي في أحد الفيديوهات مرتديا قميص ريال مدريد.

ويذكر أن ريال مدريد، كان قد دعى هذا الشاب المغربي عقب الحادثة، وساعده بشكل كبير على استكمال دراسته بشكل طبيعي، بالإضافة إلى ضمه إلى أكاديمية النادي.

ويلاقي ريال مدريد الإسباني نظيره إسبانيول، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم الفريق الملكي بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب البرازيلي إيدير ميليتاو.

