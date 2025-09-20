بعد أسيست صلاح.. قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في الدوري الإنجليزي
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
كتبت-هند عواد:
بات المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على بعد هدفين لمعادلة رقم أسطورة الريدز السابقة واين روني في الدوري الإنجليزي.
ووصل محمد صلاح إلى المساهمة التهديفية رقم 274، خلال مسيرته بالدوري الإنجليزي، ليأتي في المركز الثاني بقائمة اللاعبين الأكثر مساهمة، خلف واين روني صاحب الـ276 مساهمة.
وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في الدوري الإنجليزي، كالآتي:
واين روني - 276 مساهمة
محمد صلاح - 274 مساهمة
جيجز - 271 مساهمة
هاري كين - 259 مساهمة
تييري هنري - 249 مساهمة
اقرأ أيضًا:
9 أشقاء وحلم الدوري الممتاز.. هيثم فواز بائع ذرة بدرجة لاعب كرة قدم
بعد ظهور شيكابالا في كتاب خارجي.. لاعبون ظهروا في مناهج وامتحانات تعليمية
موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
فيديو قد يعجبك: