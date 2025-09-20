تشكيل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي



استقر إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي التشكيل الذي سيخوض به مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.



موعد مباراة تشيلسي و مانشستر يونايتد



ويواجه تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ5 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.



وتقام المباراة في تمام الساعة 7:30 على ملعب "أولد ترافورد".



القناة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد



وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.



التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد



ومن المتوقع أن يبدأ فريق تشيلسي مباراة مانشستر يونايتد



ـ حراسة المرمى: روبرت سانشيز



ـ خط الدفاع: مارك كوكوريلا، توسن، تريفوه تشالوباه، جوستو.



ـ خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر.



ـ الهجوم: بيدرو نيتو، جيمي جيتنز، جواو بيدرو.



ترتيب تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي



يذكر أن فريق تشيلسي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.



