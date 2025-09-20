كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء، وستقام المباراة على ملعب أولد ترافورد.

ترتيب مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري

ويدخل تشيلسي اللقاء وهو يحتل المركز الخامس برصيد 8 نقاط، بينما يدخل مانشستر يونايتد اللقاء وهو يحتل المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط، وتذاع تحديدا على قناة "بي إن سبورت 1".

