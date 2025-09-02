كتبت-هند عواد:

قبل ساعات، فوجئ الجميع بخبر تتويج منتخب مصر ببطولة كأس العالم لكرة الشارع، إلا أن مشوارهم في تلك البطولة لم يكن بهذه السهولة.

مثّل منتخب مصر في بطولة كأس العالم لكرة الشارع مجموعة من الشباب من الأحياء الشعبية، يعانون من ظروف صعبة، تم اختيارهم بعد عدة اختبارات ودوري أُقيم قبل 5 أشهر لاختيار 10 لاعبين.

أحمد حسن، أحد قادة منتخب مصر الفائز بالبطولة، يروي لمصراوي تفاصيل مشاركتهم، قائلاً: "مصر تشارك في البطولة منذ 10 سنوات، لكن لم يصل المنتخب إلى المربع الذهبي، لذلك لم يكن أحد يعرف عنها. وتم اختيارنا من بين ملايين."

وأشار أحمد حسن إلى أنه شارك في فترة الإعداد التي أُقيمت قبل 6 أشهر، حيث تم تنظيم دوري (دورة رمضانية) لاختيار المشاركين، مؤكدًا أن معايير الاختيار كانت مختلفة، إذ يجب أن يكون اللاعبون من مناطق شعبية وظروفهم المادية صعبة.

وحقق منتخب مصر إنجازًا تاريخيًا بالتتويج بالبطولة، والفوز على منتخبات قوية مثل البرازيل، وإنجلترا، والبرتغال، والمكسيك التي سبق أن فازت باللقب 5 مرات.

وقال أحمد أسامة: "كنت لاعب كرة صالات، ولعبت في دوري الدرجة الرابعة، وأحب المشاركة في الدورات الرمضانية. دخلت عالم الكرة الخماسية بترشيح من صديقي الذي شارك مع المنتخب العام الماضي. لم أكن أحلم بالسفر إلى أوروبا أو أن أعيش في مثل هذه الأجواء."

وتُقام بطولة كأس العالم لأطفال الشوارع (Homeless World Cup) كل عام، بهدف تمكين الأطفال المهمشين. ولا يُسمح لأي لاعب بالمشاركة لأكثر من مرة، حيث يتم تغيير الفريق سنويًا، لإتاحة الفرصة أمام آخرين لتغيير حياتهم.

وبالنسبة لأحمد أسامة، ابن منطقة "المعصرة"، فقد كانت هذه فرصة لم يكن يحلم بها، ويقول عن شعوره بعد التتويج: "لقيت الناس كلها بتبارك لي وبتحضني، ومكنتش متخيل اللي بيحصل. أنا شغال في محل موبايلات، وكل الناس عارفاني."

واختتم أسامة حديثه بأصعب لحظة مرت عليه في البطولة، قائلاً: "في اليوم الأخير، المنتخبات جاءت إلينا لتبديل القمصان، لكنني احتفظت بقميصي الأسود لأنه السبب في تأهلنا. في مباراة دور الـ8 ضد المكسيك، كنا خاسرين 3-1، ونزلت في نهاية الشوط الأول وسجلت 3 أهداف. بكيت من الفرحة، مكنتش أتخيل إننا ناخد البطولة، ولحد دلوقتي مش مصدق. لعبنا برجولة. المباراة 14 دقيقة، لكن مجهودها زي ساعتين من مباراة كرة قدم".

