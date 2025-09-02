أول تعليق من دوناروما على انضمامه لمانشستر سيتي

أبدى حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما سعادته بالانضمام لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي باليوم الأخير من الانتقالات الصيفية.

وقال دوناروما في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم الثلاثاء:"فخور بالتوقيع مع مانشستر سيتي فهي لحظة مميز لأنني سأنضم لفريق يزخر بالنجوم العالميين ويقوده أحد أعظم مدربي الكرة عبر التاريخ بيب جوارديولا.. هذا حلم كل لاعب في العالم التواجد هنا".

وأضاف حارس المرمى صاحب الـ 26 عامًا:"لقد كنت معجبًا بمتابعة مانشستر سيتي لسنوات طويلة، والآن أشعر بالفخر لأنني أصبحت جزءًا من هذا الفريق ولا أطيق الانتظار لمقابلة زملائي الجدد، والجهاز الفني، والجماهير".

وأتم الحارس الإيطالي الدولي تصريحاته بقوله"اللعب في استاد الاتحاد سيكون أمرًا استثنائيا جدا بالنسبة لي وأنا متحمس للغاية لما هو قادم، وأعد بأنني سأبذل كل ما أملك لمساعدة النادي على تحقيق المزيد من النجاحات".

دوناروما يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

وكان دوناروما قد أعلن في وقت سابق رحيله عن باريس سان جيرمان بعدما خرج من حسابات المدير الفني لويس إنريكي، للاطلاع على رسالته.. اضغط هنا

أرقام دوناروما مع باريس سان جيرمان

دوناروما قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2021/22 قادمًا من ميلان في بلاده.

وشارك دوناروما بقميص باريس سان جيرمان بـ 161 مباراة سكن مرماه 156 هدف وحافظ على نظافة شباكه بـ 56 مباراة.

