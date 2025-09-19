مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

1 0
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:00

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ

القناة

1 1
16:00

المنصورة

جميع المباريات

إعلان

نجل زيدان يغير جنسيته لتمثيل منتخب والده.. ما القصة؟

07:06 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    لوكا زيدانِ
  • عرض 6 صورة
    لوكا زيدانِ 3
  • عرض 6 صورة
    لوكا زيدانِ 4
  • عرض 6 صورة
    لوكا زيدانِ 1
  • عرض 6 صورة
    لوكا زيدانِ 5
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

كشفت تقارير صحيفة جزائرية اليوم الجمعة، عن حقيقة أنباء تغيير الحارس لوكا زيدان، نجل أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان، من أجل تمثيل منتخب الجزائر.

وبحسب صحيفة الخبر الجزائرية، أن الحارس لوكا زيدان، قرر رسمياً تمثيل محاربو الصحراء خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم زيدان إلى صفوف الأفناك "حيوان خاص بشمال أفريقيا" في فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لعب دوراً محورياً في إقناع الحارس صاحب الـ27 عاماً بحمل ألوان الجزائر، إذ أبدى لوكا رغبة قوية في تمثيل بلد والده الأصلي.

من المتوقع أن يسجل لوكا ظهوره الأول مع منتخب الجزائر في اللقاءات الودية المقررة في نوفمبر، خاصة وأن الخضر ضمن بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

مشوار لوكا قبل منتخب الجزائر

وُلد لوكا زيدان في 13 مايو 1998 بمدينة مارسيليا الفرنسية، وبدأ مسيرته الكروية داخل أكاديمية ريال مدريد، وتدرج عبر مختلف الفئات السنية المختلفة، وفي موسم 2017-2018 منحه والده حين كان مدرباً للفريق الأول، فرصة الظهور الرسمي مع النادي الملكي.

خاض لوكا تجارب مع راسينج سانتاندير ورايو فاييكانو، قبل أن ينتقل إلى محطته الأخيرة غرناطة الإسباني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لوكا زيدانِ نجل زين الدين زيدان منتخب الجزائر محاربو الصحراء وليد صادي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"الموبايل جزء من إسرائيل بين يديك".. كيف فسر الخبراء تصريحات نتنياهو؟