نجل زيدان يغير جنسيته لتمثيل منتخب والده.. ما القصة؟

كتب - نهى خورشيد

كشفت تقارير صحيفة جزائرية اليوم الجمعة، عن حقيقة أنباء تغيير الحارس لوكا زيدان، نجل أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان، من أجل تمثيل منتخب الجزائر.

وبحسب صحيفة الخبر الجزائرية، أن الحارس لوكا زيدان، قرر رسمياً تمثيل محاربو الصحراء خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم زيدان إلى صفوف الأفناك "حيوان خاص بشمال أفريقيا" في فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لعب دوراً محورياً في إقناع الحارس صاحب الـ27 عاماً بحمل ألوان الجزائر، إذ أبدى لوكا رغبة قوية في تمثيل بلد والده الأصلي.

من المتوقع أن يسجل لوكا ظهوره الأول مع منتخب الجزائر في اللقاءات الودية المقررة في نوفمبر، خاصة وأن الخضر ضمن بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

مشوار لوكا قبل منتخب الجزائر

وُلد لوكا زيدان في 13 مايو 1998 بمدينة مارسيليا الفرنسية، وبدأ مسيرته الكروية داخل أكاديمية ريال مدريد، وتدرج عبر مختلف الفئات السنية المختلفة، وفي موسم 2017-2018 منحه والده حين كان مدرباً للفريق الأول، فرصة الظهور الرسمي مع النادي الملكي.

خاض لوكا تجارب مع راسينج سانتاندير ورايو فاييكانو، قبل أن ينتقل إلى محطته الأخيرة غرناطة الإسباني.