بينهم نجما الأهلي وبرشلونة.. لاعبون أصيبوا بأمراض خطيرة

06:01 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة


كتبت - هند عواد:

أُصيب إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بفيروس A الكبدي، وخرج على إثره من مباراة إنبي، ونُقل إلى المستشفى.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، إن إمام عاشور نُقل إلى أحد المستشفيات الخاصة، وسيبقى تحت الملاحظة لمدة 3 أيام على الأقل.

ولا يُد إمام عاشور أول لاعب يُصاب بمرض خطير خارج الملعب؛ فقد أُصيب مؤمن زكريا، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، بمرض التصلب الجانبي الضموري عام 2018، وهو مرض يُصيب الخلايا العصبية الحركية التي تُرسل الرسائل إلى الدماغ.

وفي السعودية، أُصيب خالد الزيلعي، لاعب النصر السعودي، بمرض التصلب الضموري النادر، وتُوفي على إثره عام 2022، عن عمر يناهز 35 عامًا.

وعانى الإيطالي جيانلوكا زامبروتا، لاعب برشلونة السابق، من مرض نادر يُعرف بـ"التقوس الخارجي"، والذي تسبب في انحناء شكل ساقيه وخضوعه لثلاث عمليات جراحية.

وقال زامبروتا في مقابلة مع بودكاست "بي إس إم تي": "لم أتعرض خلال مسيرتي لأي إصابة خطيرة، خضعت فقط لثلاث عمليات في الغضروف الهلالي الداخلي".

اقرأ أيضًا:

"تعرض للضرب".. فيريرا يكشف كواليس حديثه مع خوان بيزيرا

بقيادة صلاح.. أفضل تشكيل فانتازي للجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إصابات اللاعبين إمام عاشور جيانلوكا زامبروتا




