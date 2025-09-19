بينهم نجما الأهلي وبرشلونة.. لاعبون أصيبوا بأمراض خطيرة

كتبت - هند عواد:

أُصيب إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بفيروس A الكبدي، وخرج على إثره من مباراة إنبي، ونُقل إلى المستشفى.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، إن إمام عاشور نُقل إلى أحد المستشفيات الخاصة، وسيبقى تحت الملاحظة لمدة 3 أيام على الأقل.

ولا يُد إمام عاشور أول لاعب يُصاب بمرض خطير خارج الملعب؛ فقد أُصيب مؤمن زكريا، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، بمرض التصلب الجانبي الضموري عام 2018، وهو مرض يُصيب الخلايا العصبية الحركية التي تُرسل الرسائل إلى الدماغ.

وفي السعودية، أُصيب خالد الزيلعي، لاعب النصر السعودي، بمرض التصلب الضموري النادر، وتُوفي على إثره عام 2022، عن عمر يناهز 35 عامًا.

وعانى الإيطالي جيانلوكا زامبروتا، لاعب برشلونة السابق، من مرض نادر يُعرف بـ"التقوس الخارجي"، والذي تسبب في انحناء شكل ساقيه وخضوعه لثلاث عمليات جراحية.

😱 Gianluca Zambrotta explica sus problemas con el genu varo que sufre: "No me explican cómo puedo tener estas rodillas ni cómo puedo practicar actividades físicas" https://t.co/VHj3aKEcxb pic.twitter.com/pVBo1iXUrg — MARCA (@marca) April 15, 2025

وقال زامبروتا في مقابلة مع بودكاست "بي إس إم تي": "لم أتعرض خلال مسيرتي لأي إصابة خطيرة، خضعت فقط لثلاث عمليات في الغضروف الهلالي الداخلي".

