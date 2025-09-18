مباريات الأمس
موعد عودة عمرمرموش من الإصابة

05:13 م الخميس 18 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

كشفت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" الإنجليزية، موعد عودة المحترف المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر.

وتعرض عمر مرموش للإصابة خلال مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو، في تصفيات كأس العالم 20269.

وذكرت الصحيفة، أن عمر مرموش قد يلحق بمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد، يوم 5 أكتوبر المقبل، أي قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويحتاج منتخب مصر لنقطة وحيدة من فترة التوقف المقبلة، لحسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك من مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو.

