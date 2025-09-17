كتب - يوسف محمد:

على مدار ما يقرب من عامين، منذ عملية طوفاة الأقصى في 7 أكتوبر عام 2023، فقدت الرياضة الفلسطينية المئات من نجومها، في ظل الهجمات العدوانية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الفترة الماضية.

وجعلت الهجمات العدوانية التي يشنها جيش الاحتلال، على الشعب الفلسطيني وبشكل خاص على لاعبي كرة القدم، أشبه بالمتواجدين في ملعب الكرة الذي يسعى كل فرد فيه على فرصة لتسجيل الهدف، لكن هذه المرة يبحث عن فرصة للعيش، بعدما بات يتواجد تحت القصف الإسرائيلي بصفة مستمرة.

واستشهد المئات من الرياضيين الفلسطينيين ونجوم كرة القدم الفلسطينية، إثر الهجمات العدوانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلن اتحاد الكرة الفلسطيني في وقت سابق، أن كرة القدم الفلسطينية فقدت 420 شهيدا، بالإضافة إلى تدمير 288 منشأة رياضية.

واكتظت مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الالكترونية خلال الأيام الماضية، بالأخبار التي تشير إلى استشهاد الكثير من نجوم الرياضة الفلسطينية، لعل أبرزهم سليمان العبيد، الذي رحل عن عالمنا في أغسطس الماضي.

وتلقى الوسط الرياضي العربي بشكل عام، خبرا صادما بكل المقاييس يوم 6 أغسطس الماضي، بإعلان خبر وفاة سليمان العبيد "بليه فلسطين"، إثر استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات في جنوب غزة.

وخلق استشهاد العبيد على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال انتظاره المساعدات، رد فعل عالمي وليس على الصعيد المحلي فقط وتعاطف من الكثير من نجوم كرة القدم العالميين، إذ نعاه نجم مان يونايتد السابق إيريك كانتونا عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وكتب: "قتلت إسرائيل للتو نجم المنتخب الفلسطيني سليمان العبيد، أثناء انتظاره المساعدات في رفح، أطلق عليه لقب "بيليه فلسطين".

وأضاف: "إلى متى سنسمح لهم بارتكاب هذه الإبادة الجماعية؟ فلسطين حرة طليقة".

كما علق نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح على وفاة العبيد، بعدما أعاد نشر تويتة للاتحاد الأوروبي ينعى خلالها العبيد، جاء نصها كالتالي: "وداعًا سليمان العبيد، "بيليه فلسطين، موهبةٌ أعادت الأملَ إلى قلوبِ أطفالٍ لا يُحصى، حتى في أحلكِ الأوقات".

وطرح صلاح العديد من التساؤلات على هذه التدوينة، حيث كتب "هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟".

ومنذ أيام قليلة أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أيضًا، وفاة اللاعب محمد رامز السلطان لاعب نادي الهلال الرياضي، رفقة 14 من أفراد أسرته في قصف استهدف منزله بقطاع غزة.

وبعيدا عن كرة القدم، فقدت شهدت ألعاب الصالات في فلسطيني، استشهاد العديد من نجومها أيضًا على يد جيش الاحتلال الإسرائيل، مثل اللاعب محمد شعلان، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 40 عاما، بعد استهدافه أثناء محاولته الوصول للحصول على المساعدات الإنسانية.

وبخلاف العبيد فهناك الكثير من اللاعبين الفلسطينيين، الذين استشهدوا إثر الهجمات العدوانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة بفلسطين، الذي وصل عددهم إلى أكثر من 600 شخص من المجال الرياضي وبالأخص ما يقارب 420 شخصا في مجال كرة القدم.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من شيكابالا بعد فوز فريقه G على حساب المستقبل سبورت

5 غيابات بصفوف الإسماعيلي قبل مباراة الزمالك.. ما الأسباب؟