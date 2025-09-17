مساعد كيروش يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

كتبت-هند عواد:

كشف روجر دي سا، مساعد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، حقيقة مفاوضات الأهلي للتعاقد مع كيروش لتدريب الفريق، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال روجر دي سا في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور": "لا يوجد أي تواصل أو مفاوضات من قبل النادي الأهلي مع المدرب كارلوس كيروش في الوقت الحالي".

وأضاف عن موقفه حال تلقي عرضا من الأهلي: "حاليًا، التركيز الكامل على تأهل منتخب عُمان إلى كأس العالم".

واختتم: "نحن أحببنا مصر أيضًا، منذ أيامي مع أورلاندو بايرتس ومع المنتخب الوطني، إنها دولة عظيمة في كرة القدم وشعبها رائع".

