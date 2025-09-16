فيديو أهداف مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
كتب ـ محمد عبدالسلام:
يلتقي فريق الهلال السعودي بنظيره الدحيل مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.
أهداف مباراة الهلال والدحيل
وقص عادل بولبينة شريط التسجل لفريق الدحيل بالدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.
وعادل نونيز النتيجة بهدف لفريق الهلال بالدقيقة 57 ثم أضاف زميله ثيو هيرنانيدز الهدف الثاني بالدقيقة 67.
وإليكم أهداف مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة:
الجزائري عادل بولبينة يشعل القمة بهدفٍ جميل#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #الهلال_الدحيل pic.twitter.com/dPE6xgX6uh— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 16, 2025
داروين نونيز يعيد المباراة إلى نقطة الصفر ويسجل هدف التعادل#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #الهلال_الدحيل pic.twitter.com/RnQ4OCKst3— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 16, 2025
فيديو قد يعجبك: