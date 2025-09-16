فيديو أهداف مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة

فيديو أهداف مباراة يوفنتوس و دورتموند في دوري أبطال أوروبا

مبابي يقود ريال مدريد للفوز على مارسيليا في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

كتب ـ محمد عبدالسلام:

يلتقي فريق الهلال السعودي بنظيره الدحيل مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

أهداف مباراة الهلال والدحيل

وقص عادل بولبينة شريط التسجل لفريق الدحيل بالدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

وعادل نونيز النتيجة بهدف لفريق الهلال بالدقيقة 57 ثم أضاف زميله ثيو هيرنانيدز الهدف الثاني بالدقيقة 67.

وإليكم أهداف مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة: