الدوري المصري

المصري

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

تشيلسي

فيديو أهداف مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة

10:57 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
كتب ـ محمد عبدالسلام:

يلتقي فريق الهلال السعودي بنظيره الدحيل مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

أهداف مباراة الهلال والدحيل

وقص عادل بولبينة شريط التسجل لفريق الدحيل بالدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

وعادل نونيز النتيجة بهدف لفريق الهلال بالدقيقة 57 ثم أضاف زميله ثيو هيرنانيدز الهدف الثاني بالدقيقة 67.

وإليكم أهداف مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة:

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الهلال السعودي هداف الهلال والدحيل وري أبطال أسيا
