الهدف الثاني لأرسنال في مرمي أتلتيك بلباو في دوري أبطال اوروبا

10:12 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
    G0_SQ95WoAA_tsB
    خلال مباراة أرسنال واتلتيك بلباو (2)
    خلال مباراة أرسنال واتلتيك بلباو (3)
    خلال مباراة أرسنال واتلتيك بلباو (1)
    G0_RgduXQAA3cFZ
    خلال مباراة أرسنال واتلتيك بلباو (4)
كتب: محمد عبد السلام

حقق فريق أرسنال الإنجليزي انتصارًا مستحقًا على نظيره أتلتيك بلباو الإسباني بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 16 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2025/2026.

وافتتح البرازيلي جابريال مارتينيلي التسجيل للمدفعجية في الدقيقة 72، بعد مجهود فردي مميز أنهاه بتسديدة متقنة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني عن طريق البلجيكي لياندرو تروسارد، الذي أطلق تسديدة صاروخية من داخل المنطقة، لم يتمكن حارس بلباو من التصدي لها، ليؤكد تفوق أرسنال ويحسم نقاط المباراة الثلاث.

وبهذا الفوز، يحصد أرسنال أول ثلاث نقاط له في مشواره الأوروبي، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب خلف يونيون سانت البلجيكي، المتفوق بفارق الأهداف، بعد فوزه على آيندهوفن.

