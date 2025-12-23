أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي في أمم أفريقيا

أول تعليق من عمر مرموش بعد فوز مصر على زيمبابوي بأمم أفريقيا

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على فوز المنتخب المصري على حساب نظيره زيمبابوي أمس الإثنين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز أمس الإثنين، على حساب نظيره منتخب زيمبابوي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس أمم أفريقيا.

وقال حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: "أخبرت لاعبي المنتخب من البداية أن المباراة لن تكون سهلة، أن البطولة بشكل ستكون قوية وصعبة بشكل كبير".

وأضاف: "من حق كل الجماهير المصرية أن تنظر للقب وتطمح في حصد لقب البطولة، هو نفس الشعور لدى اللاعبين والجهاز الفني، لكن في الوقت نفسه التتويج بالبطولة مش هيكون أمر سهل".

وتابع: "تبديل إمام عاشور مبكرا، كان بسبب شعوري بأنه تأثر بدنيا، ليس بسبب مستواه الفني، خاصة وأن اللاعب يعود للمشاركة بعد فترة غياب طويلة، بسبب تعرضه لمرض صعب، علشان كده كان لازم احافظ عليه لأنه مهم بالنسبالي في باقي البطولة".

واختتم حسن تصريحاته: "منتخب جنوب أفريقيا منتخب قوي ولديه إمكانيات كبيرة، لم يعد هناك أي منتخب سهل في القارة، لكننا نعمل على الاستعداد لأي مباراة مقبلة".

ويذكر، أن منتخب مصر يستعد لملاقاة نظيره منتخب جنوب أفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

