نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على نظيره منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى بكأس الأمم الأفريقية .

وسجل أهداف منتخب مصر كلا من: عمر مرموش في الدقيقة 64، محمد صلاح في الدقيقة 1+90.

وبهدفه في شباك منتخب زيمبابوي، واصل محمد صلاح مسيرته التهديفية مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية، رافعا رصيده إلى 8 أهداف، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي منتخب مصر عبر تاريخ البطولة.

ويتصدر حسن الشاذلي قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، يليه حسام حسن في المركز الثاني.

جدول ترتيب هدافين منتخب مصر التاريخيين في كأس الأمم الأفريقية

1- حسن الشاذلي - 12 هدف

2- حسام حسن - 11 هدف

3- محمد صلاح - 8 أهداف

4- أحمد حسن - 8 أهداف