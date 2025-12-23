مباريات الأمس
بعد هدف صلاح.. جدول ترتيب هدافي منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ

كتب - محمد عبد السلام:

01:39 ص 23/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حسام حسن (5) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح من مران منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    أديداس تعلن عن حذاء جديد لمحمد صلاح قبل كأس الأمم الأفريقية (9)
  • عرض 10 صورة
    أديداس تعلن عن حذاء جديد لمحمد صلاح قبل كأس الأمم الأفريقية (1)
  • عرض 10 صورة
    حسن الشاذلي
  • عرض 10 صورة
    أحمد حسن
  • عرض 10 صورة
    أحمد حسن (2)
  • عرض 10 صورة
    أحمد حسن (1)

نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على نظيره منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى بكأس الأمم الأفريقية .

وسجل أهداف منتخب مصر كلا من: عمر مرموش في الدقيقة 64، محمد صلاح في الدقيقة 1+90.

وبهدفه في شباك منتخب زيمبابوي، واصل محمد صلاح مسيرته التهديفية مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية، رافعا رصيده إلى 8 أهداف، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي منتخب مصر عبر تاريخ البطولة.

ويتصدر حسن الشاذلي قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، يليه حسام حسن في المركز الثاني.

جدول ترتيب هدافين منتخب مصر التاريخيين في كأس الأمم الأفريقية

1- حسن الشاذلي - 12 هدف

2- حسام حسن - 11 هدف

3- محمد صلاح - 8 أهداف

4- أحمد حسن - 8 أهداف

مصر تفوز على زيمبابوي بهدفين في كأس الأمم الأفريقية
