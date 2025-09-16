مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

3 1
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

الدحيل

جميع المباريات

إعلان

دولة إفريقية مفاجئة تطلب استضافة نهائي كأس السوبر الفرنسي.. ما القصة؟

02:29 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

مبابي يرفع كأس فرنسا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

تستعد رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم للإعلان قريبًا عن الدولة التي ستحتضن مباراة كأس السوبر الفرنسي لموسم 2024-2025، والتي ستجمع بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، مطلع عام 2026.

المواجهة المنتظرة، المعروفة باسم "كأس الأبطال" (Trophée des Champions)، ستشهد صدامًا تقليديًا بين الغريمين، حيث يدخل باريس سان جيرمان اللقاء بصفته بطل الدوري والكأس، فيما يشارك مارسيليا باعتباره وصيف الدوري.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد تلقت رابطة الدوري الفرنسي ثلاثة عروض رسمية لاستضافة المباراة المرتقبة، كان أبرزها عرض مفاجئ من ساحل العاج (كوت ديفوار)، التي أبدت رغبتها في استضافة الحدث، مستندة إلى النجاح التنظيمي اللافت الذي حققته خلال استضافتها لبطولة كأس الأمم الإفريقية في مطلع عام 2024.

كما أبدت دولتان من منطقة الخليج اهتمامهما الرسمي، حيث تقدمت كل من الكويت وسلطنة عمان بعروض لاستضافة كأس الأبطال مطلع 2026.

اقرأ أيضًا:

"3 دول أوروبية مختلفة".. أين تقع عقارات محمد صلاح ؟

قبل فيل فودين.. 10 صور لنجوم عالميين بكرة القدم يفضلون الحلاق العربي

محمد صلاح والنني وميدو .. ما هي مهن زوجات أبرز نجوم كرة القدم المصريين؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كوت ديفوار باريس سان جيرمان كأس فرنسا رابطة الدوري الفرنسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة