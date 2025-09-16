دولة إفريقية مفاجئة تطلب استضافة نهائي كأس السوبر الفرنسي.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تستعد رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم للإعلان قريبًا عن الدولة التي ستحتضن مباراة كأس السوبر الفرنسي لموسم 2024-2025، والتي ستجمع بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، مطلع عام 2026.

المواجهة المنتظرة، المعروفة باسم "كأس الأبطال" (Trophée des Champions)، ستشهد صدامًا تقليديًا بين الغريمين، حيث يدخل باريس سان جيرمان اللقاء بصفته بطل الدوري والكأس، فيما يشارك مارسيليا باعتباره وصيف الدوري.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد تلقت رابطة الدوري الفرنسي ثلاثة عروض رسمية لاستضافة المباراة المرتقبة، كان أبرزها عرض مفاجئ من ساحل العاج (كوت ديفوار)، التي أبدت رغبتها في استضافة الحدث، مستندة إلى النجاح التنظيمي اللافت الذي حققته خلال استضافتها لبطولة كأس الأمم الإفريقية في مطلع عام 2024.

كما أبدت دولتان من منطقة الخليج اهتمامهما الرسمي، حيث تقدمت كل من الكويت وسلطنة عمان بعروض لاستضافة كأس الأبطال مطلع 2026.

