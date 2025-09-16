وافدون جدد و6 فرق إنجليزية لأول مرة تاريخيا.. دليل دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد القرش:

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية موسم 2025/26 من دوري أبطال أوروبا في ثوبة الجديد، حيث يقام للمرة الثانية على التوالي بنظام الدوري.



وفي الموسم الماضي، تم تقديم نظام جديد مكون من 36 فريقًا، ومن المقرر أن يستمر حتى عام 2027 على الأقل.



نظام دوري أبطال أوروبا 2025/26



بدلاً من مواجهة نفس الفرق الثلاثة مرتين، كما كان يحدث في نسخة مرحلة المجموعات القديمة، فإن مرحلة الدوري هذه تشهد خوض كل فريق ثماني مباريات ضد خصوم مختلفين.



وبدأ النظام الجديد بداية من موسم 2024/25، حيث أقيمت البطولة بنظام الدوري، كل فريق يتم تحديد له 8 منافسين قبل أن يخوض 4 مواجهات داخل الأرض وأربعة آخرين في ملعبه.



ويتأهل أصحاب الفرق الـ8 الأولى إلى دور ثمن النهائي مباشرة، بينما تخوض الأندية أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحق فيما بينهم بنظام الذهاب والإياب، لاكتمال أندية دور الـ16.



ستة فرق إنجليزية



ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتنافس فيها أكثر من خمسة أندية في دوري أبطال أوروبا من دولة أوروبية واحدة، حيث تأهلت خمسة أندية - ليفربول، أرسنال، مانشستر سيتي، تشيلسي، ونيوكاسل يونايتد بناءً على ترتيبها في الدوري، وفاز توتنهام هوتسبير بلقب الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025.



ولكن لن يُسمح لهم بالالتقاء في مرحلة الدوري، فمن الممكن أن يواجهوا بعضهم البعض بداية من الأدوار الإقصائية.



الوافدون الجدد



تشهد تلك النسخة من دوري الأبطال 2025/26، مشاركة 4 فرق لأول مرة في تاريخها:

بودو/جليمت (النرويج)

كايرات (كازاخستان)

بافوس (قبرص)

روايال أونيون سان جيلواز (بلجيكا)

يملك توني بلوم، مالك أغلبية أسهم نادي برايتون ، حصة أقلية في نادي يونيون إس جي، مما ساعدهم على العودة إلى الدرجة الأولى البلجيكية في عام 2021 بعد غياب 48 عامًا، والفوز بالبطولة لأول مرة منذ 90 عامًا في الموسم الماضي.

مباريات الأسبوع الأول



الثلاثاء 16 سبتمبر

أتليتيك كلوب ضد أرسنال

بي إس في ضد يونيون سانت جيلويز

بنفيكا ضد كاراباج

يوفنتوس ضد بوروسيا دورتموند

ريال مدريد ضد مارسيليا

توتنهام هوتسبير ضد فياريال



الأربعاء 17 سبتمبر



أولمبياكوس ضد بافوس

سلافيا براج ضد بودو/جليمت

أياكس ضد إنتر

بايرن ميونخ ضد تشيلسي

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد

باريس سان جيرمان ضد أتالانتا



الخميس 18 سبتمبر



كلوب بروج ضد موناكو

كوبنهاجن ضد باير ليفركوزن

آينتراخت فرانكفورت ضد جلطة سراي

مانشستر سيتي ضد نابولي

نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة

سبورتنج لشبونة ضد كيرات