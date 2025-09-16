ثلاثي عربي.. المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026

تسعة أشهر تفصلنا عن انطلاق منافسات البطولة الأقوى في تاريخ كرة القدم، حيث يبدأ كأس العالم 2026 يوم 11 من شهر يونيو المقبل.



وضمن 18 منتخبا المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، بعد التأهل للمونديال عن تصفيات قارتهم.



وتأهل منتخب تونس إلى المونديال بعد الفوز على غينيا الاستوائية بهدف محمد علي بن رمضان، بينما وصل المغرب لكأس العالم رة الثالثة على التوالي بعد الانتصار على النيجر بخماسية دون رد، بجانب منتخب الأردن العربي.



المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026

دول مستضيفة: الولايات المتحدة الأمريكية - كندا - المكسيك.



قارة أفريقيا: المغرب - تونس.



أمريكا اللاتينية: الأرجنتين - البرازيل - كولومبيا - باراجواي - الأوروجواي - الإكوادور.



قارة آسيا: الأردن - اليابان - كوريا الجنوبية - إيران - أستراليا - أوزبكستان.



أوقيانوسيا: نيوزيلندا.



توزيع مقاعد كأس العالم

قارة أوروبا: 16 مقعدا



قارة أفريقيا: 9 مقاعد + مقعد من خلال ملحق



قارة آسيا: 8 مقاعد + مقعد من خلال ملحق



قارة أمريكا الجنوبية: 6 مقاعد + مقعد من خلال ملحق



أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي: 6 مقاعد بينهم 3 مستضيفون



أوقيانوسيا: مقعد واحد + مقعد من خلال ملحق