قبل الصدام المرتقب.. ماذا قدم محمد صلاح ضد أتليتكو مدريد؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، لمواجهة قوية الأربعاء المقبل مع أتلتيكو مدريد، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وتعد مواجهة أتليتكو مدريد بالنسبة لمحمد صلاح، ليست الأولي في تاريخها، حيث سبق وأن تواجها في 4 مباريات سابقة.

وجاءت مواجهات صلاح ضد أتلتيكو مدريد، في 4 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا جميعها بقميص ليفربول.

تذوق محمد صلاح طعم الفوز على أتلتيكو مدريد في مباراتين وخسر مثلهما، بينما سجل النجم المصري "هدفين"، ولم يتمكن من صناعة أي أهداف على مدار المواجهات الـ 4.