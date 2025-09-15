مباريات الأمس
دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

- -
19:00

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
21:15

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
16:45

الغرافة

أين يقع صلاح؟.. ترتيب المراكز الـ10 الأولى للكرة الذهبية 2025

11:05 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025
كتب - محمد القرش:

أسبوع واحد يفصلنا عن إعلان صاحب الكرة الذهبية 2025 التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول"، حيث يقام الحفل يوم الإثنين الموافق 22 من شهر سبتمبر الجاري على مسرح شاتليه الواقع في العاصمة الفرنسية باريس.

وحللت صحيفة "ذا أثليتيك" إحصائيات المرشحين الـ30 على جائزة الكرة الذهبية، مع تحديد اللاعبين أصحاب أول 10 مراكز.

ترتيب الكرة الذهبية 2025

1. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان وفرنسا)

2. لامين يامال (برشلونة وإسبانيا)

3. فيتينيا (باريس سان جيرمان والبرتغال)

4. رافينيا (برشلونة والبرازيل)

5. محمد صلاح (ليفربول ومصر)

6. أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان والمغرب)

7. كول بالمر (تشيلسي وإنجلترا)

8. كيليان مبابي (ريال مدريد وفرنسا)

9. فابيان رويز (باريس سان جيرمان وإسبانيا)

10. سكوت مكتوميناي (نابولي واسكتلندا)

صلاح محمد صلاح ترتيب الكرة الذهبية الكرة الذهبية عثمان ديمبيلي لامين يامال
