موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد عبد السلام:

02:31 ص 10/01/2026
يلاقي منتخب مصر نظيره كوت ديفوار اليوم السبت الموافق 10 يناير، ضمن مواجهات دور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب أغادير.

وصعد منتخب مصر إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على منتخب بنين بنتيجة 3-1، في دور الـ 16 من البطولة.

وسيصعد الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي بمنتخب السنغال، الذي حجز مقعده في المربع الذهبي عقب فوزه على منتخب مالي في الدور ربع النهائي.

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار مصر وكوت ديفوار مباراة منتخب مصر اليوم كأس أمم أفريقيا مصر ضد كوت ديفوار

بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
وزير الزراعة: لا مبرر لارتفاع سعر الكتكوت من 8 لـ35 جنيهًا.. آلياتنا لضبط
وزير الزراعة: لا مبرر لارتفاع سعر الكتكوت من 8 لـ35 جنيهًا.. آلياتنا لضبط
الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الشتوية
الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الشتوية
بعد ظهوره في دولة التلاوة.. من هو الشيخ محمد أيوب عاصف البريطاني؟
بعد ظهوره في دولة التلاوة.. من هو الشيخ محمد أيوب عاصف البريطاني؟
ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح
ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح

