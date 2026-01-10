نجم الزمالك يحذر منتخب مصر من هؤلاء اللاعبين في كوت ديفوار

نجم كوت ديفوار السابق يحذر منتخب بلاده من 3 لاعبين في تشكيلة مصر

يلاقي منتخب مصر نظيره كوت ديفوار اليوم السبت الموافق 10 يناير، ضمن مواجهات دور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب أغادير.

وصعد منتخب مصر إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على منتخب بنين بنتيجة 3-1، في دور الـ 16 من البطولة.

وسيصعد الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي بمنتخب السنغال، الذي حجز مقعده في المربع الذهبي عقب فوزه على منتخب مالي في الدور ربع النهائي.